НовостиОбщество15 мая 2026 6:48

В Смоленске оценили новый закон об увеличении сверхурочных до 240 часов в год

Фото из архива.

Фото: Дина Иванова.

Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает максимальный годовой лимит переработок — со 120 до 240 часов. Документ ждёт одобрения Совета Федерации и подписи президента, вступить в силу может с 1 сентября.

Привлекать работника к сверхурочной работе сверх 120 часов можно только с его письменного согласия. Начиная со 121-го часа переработку обязаны оплачивать не менее чем в двойном размере. Для сотрудников вредных производств, бюджетников и совместителей сохраняются действующие ограничения.

В Смоленской ТПП отметили, что закон повысит гибкость трудовых отношений в условиях кадрового дефицита и позволит предприятиям оперативнее реагировать на производственные задачи, сохраняя дополнительные гарантии для сотрудников.