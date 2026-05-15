В Смоленске оценили новый закон об увеличении сверхурочных до 240 часов в год

Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает максимальный годовой лимит переработок — со 120 до 240 часов. Документ ждёт одобрения Совета Федерации и подписи президента, вступить в силу может с 1 сентября.

Привлекать работника к сверхурочной работе сверх 120 часов можно только с его письменного согласия. Начиная со 121-го часа переработку обязаны оплачивать не менее чем в двойном размере. Для сотрудников вредных производств, бюджетников и совместителей сохраняются действующие ограничения.

В Смоленской ТПП отметили, что закон повысит гибкость трудовых отношений в условиях кадрового дефицита и позволит предприятиям оперативнее реагировать на производственные задачи, сохраняя дополнительные гарантии для сотрудников.