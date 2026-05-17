На Смоленщине завершилась регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

В Смоленске под председательством секретаря реготделения «Единой России» Игоря Ляхова прошло заседание организационного комитета по проведению предварительного голосования в Смоленской области. На нем подвели итоги этапа выдвижения кандидатов и утвердили список участников процедуры.

Напомним, выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и завершилось 14 мая. Регистрация избирателей продлится по 29 мая включительно, а само предварительное голосование пройдет в электронной форме с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU.

«В составе списка 12 человек претендуют на 176-й одномандатный избирательный округ и 9 человек – на партийный список. Люди, которые зарегистрированы, представляют практически все слои нашего общества. Они обдуманно сделали свой шаг», – подчеркнул Игорь Ляхов.

В ходе заседания оргкомитет также утвердил личные заявления Сергея Неверова и Андрея Лозгачева о снятии своих кандидатур. Кроме того, был зарегистрирован новый кандидат – заведующий отделением неотложной кардиологии №1 Клинической больницы скорой медицинской помощи «Красный крест», главный внештатный специалист министерства здравоохранения Смоленской области по профилю «Аритмология» Юрий Егерь.

Также принято решение об аннулировании кандидатуры Владислава Яковцева, который подал заявление в электронном виде, но в установленный срок не предоставил лично необходимые документы для выдвижения.

«Мы за то, чтобы победили сильнейшие. И просим смолян зарегистрироваться и помочь нам выбрать тех людей, на которых в дальнейшем сможет опираться партия. Наша цель – поддержка курса Президента, поддержка участников специальной военной операции, поддержка стабильности в обществе, которая сегодня нужна нашей стране», – отметил Игорь Ляхов.

Напомним, кандидаты, которые получат наибольшую поддержку жителей региона по итогам предварительного голосования, смогут представить «Единую Россию» на основных выборах в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре.