Смоляне могут получить консультацию по детскому отдыху на горячей линии до 22 мая

В Смоленской области заработала горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров. До 22 мая консультации можно получить по бесплатному номеру 8 800 555 49 43 — операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора отвечают круглосуточно, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Специалисты помогут разобраться с качеством услуг детского отдыха, особенностями составления договоров, а также с безопасностью детских товаров. В рабочие дни вопросы можно задать по телефонам: 8 800 100 90 50 (горячая линия), 8 4812 30 47 93 (отдел защиты прав потребителей), 8 4812 30 47 94 (отдел санитарного надзора), 8 4812 64 60 26 (консультационный центр ФБУЗ). Телефоны территориальных отделов — на сайте управления.