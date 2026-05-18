Губернатор Василий Анохин подвёл итоги недели: модернизация ТЭЦ-2 и новые спортобъект

Глава региона рассказал о ключевых событиях минувшей недели. На Смоленской ТЭЦ-2 завершили масштабную модернизацию — заменили два турбоагрегата, что повысило качество теплоснабжения для более чем 200 тысяч смолян. В проект вложили больше 8 миллиардов рублей, сообщил Василий Анохин.

На заседании Правительства обсудили развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году открыли 8 площадок ГТО, фиджитал-центр в Смоленске, ФОКи в Ельне, Красном и Монастырщине. В этом году появятся ещё 7 площадок ГТО, модульный зал для единоборств в Рославле, ФОК в Демидове и открытые комплексы в трёх округах. Завершается строительство бассейна в Вязьме и центра настольного тенниса в Смоленске.

У Драмтеатра имени Грибоедова открыли бюст поэту. На церемонию приехал народный артист России Владимир Машков. Также в рамках Года единства народов в Смоленске прошла патриотическая экспедиция «Код непокорённых» с участием активистов из России и Беларуси.

