Мэр Смоленска Александр Новиков подвёл итоги недели

На минувшей неделе мэр вместе с коллегами прошёл пешком от выезда на Краснинском шоссе до центра, чтобы оценить состояние зелёных зон, дорог, тротуаров, остановок и фасадов зданий. По пути оценивали состояние зелёных зон, порядок на дорогах, тротуарах, остановках, внешний вид фасадов зданий и другие детали.

Также значимым событием стало прохождение практики студентами Смоленской академии строительства и архитектуры в «Городской управляющей компании». Сейчас второкурсники осваивают работу электриков — до этого они уже изучали сантехнику. За прошлый год практику прошли 40 студентов, в этом — уже 20.

В Лопатинском саду после зимы снова открылась лодочная станция: катамараны работают со среды по воскресенье, станцию обновили, появилась подсветка. Также продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать могут смоляне от 14 лет.

Стоимость получасовой прогулки — 800 рублей, часовой — 1200 рублей.