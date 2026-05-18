В Заднепровском районе Смоленска 18 мая пройдут сплошные проверки водителей

Сотрудники Госавтоинспекции организуют рейд, чтобы выявить пьяных за рулём и пресечь другие нарушения, сообщает Управление Госавтоинспекции по Смоленской области.

Патрульные машины ДПС оснащены видеокамерами. За управление в состоянии опьянения грозит лишение прав на полтора-два года и штраф 45 тысяч рублей, за повторное нарушение — уголовная ответственность.

Сообщить о пьяных водителях или грубых нарушениях ПДД можно ближайшему наряду ДПС или по телефону 8 (4812) 77-66-97.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области ищут 13-летнюю Арину Лисицину, пропавшую 17 мая. Девочка ушла из дома и не вернулась, её местонахождение неизвестно. Волонтёры просят сообщать любую информацию по телефонам 8 (4812) 63-63-33, 8 (910) 710-33-03 или 102.