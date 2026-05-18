18 мая 2026 7:31

Склад с автомобильными покрышками загорелся в микрорайоне Южный в Смоленске

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Склад хранения автомобильных покрышек загорелся вечером, 17 мая в микрорайоне Южный, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. В момент возгорания помещение было закрыто, чёрный дым заметили сотрудники соседней организации и сразу вызвали пожарных.

Огнеборцы вскрыли двери и потушили пожар на площади 20 квадратных метров. Пламя не успело распространиться на все помещение. В результате частично уничтожены покрышки, склад закопчён.

Предположительная причина — короткое замыкание в электрощите, очаг находился рядом с ним.