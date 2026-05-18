Выплата 9 тысяч рублей: многодетные семьи Смоленской области смогут получать пособие

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Изменения коснутся семей с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не больше чем на 10 процентов, сообщает Отделение СФР по Смоленской области. В 2026 году прожиточный минимум в регионе составляет 18 750 рублей. Право на пособие сохранится у семей, где доход на человека не превышает 20 625 рублей. Выплата составит 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка — 9 094 рубля.

Соцфонд беззаявительно пересмотрит отказные решения, принятые с 1 января. Уведомление придёт в личный кабинет на «Госуслугах». Пересмотрят заявления, которые подали в последний месяц периода назначения пособия либо в течение трёх месяцев после его окончания.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 19 мая на проспекте Строителей отключат холодную воду в домах № 12 и 12а. Подвоз воды организуют, заявки принимают по телефонам 38-18-50 и 70-50-61.