В Смоленске 19 мая отключат холодную воду на нескольких улицах и переулках

С 9 до 18 часов без воды останутся жители улиц Красный ручей (дома 1–33 и 2–26), Фурманова (дома 2–16 и 1–23), Зелёный ручей (дома 1–9 и 2–6а), а также переулков Фурманова, Верхне-Фурмановского, Средне-Фурмановского и Реввоенсовета, сообщает «Горводоканал».

На время работ организован подвоз воды, заявки принимают по телефонам 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

