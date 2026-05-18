Смоленская область стала первой в России по достоверности телефонов аварийных служб в ГИС ЖКХ

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смоленская область признана лучшей в стране по итогам федеральной проверки достоверности внесённых телефонов аварийно-диспетчерских служб в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства и её мобильную версию «Госуслуги Дом», сообщает Правительство Смоленской области. Результат достигнут совместно с ТСЖ и ЖСК региона.

Для оперативного реагирования на аварии также работает чат-бот в мессенджере MAX. При переходе в раздел «Авария» пользователь попадает в приложение «Госуслуги Дом», где телефон АДС подтягивается автоматически из системы. Ссылка на чат-бот: https://max.ru/gzhismolbot. Чат-бот также помогает узнать, какая управляющая компания обслуживает дом, как обратиться в ГЖИ, найти контакты и другое.

Ранее губернатор Василий Анохин сообщил, что с 1 сентября муниципальный жилищный контроль упразднят, а его полномочия передадут жилинспекции. Также усилится персональная ответственность руководителей УК и появится их рейтинг.