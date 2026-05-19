Над Смоленской областью за ночь сбили 15 украинских беспилотнико

Силы ВКС России, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы Министерства обороны за прошедшую ночь уничтожили 15 БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.

Пострадавших и разрушений нет. На места падения обломков выехали оперативные службы. Глава региона напомнил о запрете распространять информацию о последствиях атак и работе ПВО. При обнаружении обломков беспилотников не приближайтесь к ним и звоните по номеру 112.

