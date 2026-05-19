В Смоленске стартовала 18-я благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай»

Фото: Правительство СО.

С 18 по 22 мая для юных зрителей организуют бесплатные показы лучших отечественных фильмов, включая премьеры. Всего в программу вошли 23 картины: «Отец» (фильм-открытие, призёр Московского кинофестиваля), «Пять сыновей Марии», «Ледяная история», «Царевна-лягушка», «Тайна чёрной руки», «Хоккейные папы», «Конёк-Горбунок», «Суворовец 1944», «Домовёнок Кузя», «Наследники Победы», «Легенды наших предков» и другие.

Показы пройдут на девяти площадках Смоленска: в кинотеатрах «Современник» и «Смена», КЦ «Заднепровье», ДК «Сортировка», СмолГУ, библиотеках, Центре народного творчества и кадетском корпусе. Также запланированы творческие встречи с кинематографистами, мастер-классы, лекции художников, экологическая акция в Лопатинском саду 21 мая и спортивный праздник «Майские старты».