В Смоленске на улице Попова строят спортивный комплекс для адаптивного спорта

Фото: Правительство СО.

На месте старого неиспользуемого ФОКа практически с нуля возводят новый объект, сообщает Правительство Смоленской области. Площадь здания составит около 1200 квадратных метров. Уже демонтировали старые конструкции, подготовили основание, прокладывают инженерные сети.

Комплекс приспособят для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха. Проектом предусмотрены широкие проходы, отсутствие порогов, тактильные указатели, удобные входные группы. Внутри разместится универсальный игровой зал для баскетбола на колясках, волейбола, настольного тенниса. Заниматься здесь смогут в том числе ветераны СВО, получившие травмы. Рядом построят пристройку с раздевалками, душевыми и вспомогательными помещениями для маломобильных граждан.

Завершить ремонт планируют до конца октября 2026 года.

