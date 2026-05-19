В Смоленске 20 мая на четырёх улицах отключат холодную воду

С 9 до 18 часов без воды останутся жители нескольких домов на улицах Шевченко, Бабушкина, Попова и Кирова, сообщает «Горводоканал».

Под отключение попадают: на Шевченко — дом 86 (включая корпуса 1, 2, 3, 4, строение 4 и 86б), на Бабушкина — дом 8, на Попова — дома 1, 3, 5, 7, на Кирова — дома 22б и 22г.

На время работ организован подвоз воды. Заявки принимают по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

