Силовики в Смоленской области отразили учебную атаку дронов-камикадзе

Фото: УФСБ России по Смоленской области.

По легенде учения, на одном из стрелковых полигонов региона беспилотники атаковали военнослужащих, сообщает пресс-служба УФСБ России по Смоленской области. Для координации сил на территории округа вводили режим контртеррористической операции.

Силовики отработали поиск, блокировку и задержание условных злоумышленников, обеспечили безопасность граждан и ввели временные ограничения движения транспорта. Цели учений выполнены в полном объёме. Материалы в федеральные СМИ можно публиковать только после согласования с региональным УФСБ.

