Передвижные медкомплексы совершили 1100 выездов к смолянам в отдалённые деревни

52 передвижных медкомплекса выезжают к жителям отдалённых деревень Смоленской области. С начала года мобильные бригады совершили более 1100 выездов, обследования прошли свыше 42 тысяч жителей, сообщает Правительство Смоленской области. В составе каждой бригады — терапевт, акушер и рентген-лаборант, комплексы оснащены оборудованием для флюорографии, маммографии и других обследований.

Также еженедельно в отдалённые населённые пункты выезжают дополнительные консультативные бригады узких специалистов из областных больниц. Всего с начала года профилактические мероприятия в медучреждениях региона прошли 218 тысяч человек. До конца 2026 года планируют охватить диспансеризацией и профосмотрами 721 тысячу жителей. Передвижные комплексы совершат для этого более трёх тысяч выездов. График работы — на сайте регионального Минздрава.

