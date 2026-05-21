Смолянин ударил пятимесячную дочь по голове получил 2,5 года колонии

22 октября 2025 года пьяный мужчина в квартире на улице Кирова во время конфликта избивал сожительницу, которая держала на руках ребёнка, сообщает Прокуратура Смоленской области. Затем, разозлившись из-за плача пятимесячной дочери, он ударил её рукой по голове. Девочка получила тяжёлый вред здоровью.

Суд приговорил 36-летнего смолянина к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

