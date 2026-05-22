Дорогу чистили уже после аварии: учреждение заплатит 200 тысяч за снег, из-за которого погибли три человека

Дорожное учреждение оштрафовали на 200 тысяч рублей за снег на трассе, где в ДТП погибли трое, включая ребёнка. Смоленский областной суд оставил в силе постановление Дорогобужского районного суда о привлечении ГБУ к ответственности за ненадлежащее содержание дороги, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области.

14 января 2026 года на трассе в Дорогобужском районе водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном «Исузу». Водитель и двое пассажиров ВАЗа, включая несовершеннолетнего, погибли. При осмотре проезжей части обнаружили снежный накат и наледь — нарушение ГОСТ Р 50597-2017.

Учреждение, отвечающее за содержание дорог, пыталось обжаловать штраф, заявляя, что 13 января проводили очистку и посыпку. Однако суд установил: 13 января дорогу только посыпали песком, а полноценную уборку сделали уже после ДТП — 14 января с 15 до 16 часов. Фото и показания свидетелей подтвердили наличие снежного наката. Штраф оставили в силе.

