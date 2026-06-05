В Смоленской области за сутки сгорели автомобиль, комбайн и хозпостройка с козой

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 10:24 на трассе Смоленск — Рославль у деревни Замятлино загорелся легковой автомобиль. В 12:39 у деревни Никольское в Гагаринском округе полностью выгорел кормоуборочный комбайн. В 10:50 в деревне Шеломец Смоленского округа огонь уничтожил хозяйственную постройку, погибло домашнее животное. В 22:10 в Ельне горело бесхозное строение — повреждён пол. Также в 13:27 в деревне Черное Вяземского округа загорелась веранда частного дома — пожар потушили до приезда спасателей. Ещё восемь раз выезжали на горение мусора и один раз — на пал травы.

В 17:55 в селе Новодугино лоб в лоб столкнулись две легковушки — пострадали 39-летняя женщина и её 11-летняя дочь. В 23:50 в деревне Жанвиль Хиславичского округа машина врезалась в дерево — обошлось без пострадавших, спасатели отключили аккумулятор, чтобы не допустить пожара. Происшествий на воде не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на берегу Вазузы в Сычёвском округе построят курортный комплекс за 250 миллионов рублей. Проект включает 20 домов в русском стиле, ресторан, баню, СПА и марину. Ожидаемый турпоток — до 15 тысяч человек в год. Завершить строительство планируют к 2029 году.