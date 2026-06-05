В Смоленской области построят логистический комплекс Ozon за 6 млрд рублей

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Площадь склада превысит 80 тысяч квадратных метров, он сможет размещать до 40 миллионов товаров, сообщает Правительство Смоленской области. Ежедневно комплекс будет обрабатывать свыше 350 тысяч заказов — от приёма товаров до передачи в доставку. На объекте установят конвейеры с пропускной способностью более 35 тысяч отправлений в час и 3D-сортеры на базе машинного зрения и ИИ. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2027 года.

В 2026 году число заказов на Ozon в регионе выросло более чем на 85 процентов, количество постоянных клиентов увеличилось на четверть, половина заказов доставляется в малые города и сёла. Свои товары через платформу продают больше 2,5 тысячи смоленских предпринимателей, их совокупный оборот превысил 22 миллиарда рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Документ предусматривает развитие высокотехнологичных производств, импортозамещения и подготовку кадров для ракетно-космической отрасли. Стороны также обсуждают создание в регионе центра компетенций по космическим технологиям.