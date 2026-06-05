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НовостиОбщество5 июня 2026 5:35

В Смоленской области построят логистический комплекс Ozon за 6 млрд рублей

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Площадь склада превысит 80 тысяч квадратных метров, он сможет размещать до 40 миллионов товаров, сообщает Правительство Смоленской области. Ежедневно комплекс будет обрабатывать свыше 350 тысяч заказов — от приёма товаров до передачи в доставку. На объекте установят конвейеры с пропускной способностью более 35 тысяч отправлений в час и 3D-сортеры на базе машинного зрения и ИИ. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2027 года.

В 2026 году число заказов на Ozon в регионе выросло более чем на 85 процентов, количество постоянных клиентов увеличилось на четверть, половина заказов доставляется в малые города и сёла. Свои товары через платформу продают больше 2,5 тысячи смоленских предпринимателей, их совокупный оборот превысил 22 миллиарда рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Документ предусматривает развитие высокотехнологичных производств, импортозамещения и подготовку кадров для ракетно-космической отрасли. Стороны также обсуждают создание в регионе центра компетенций по космическим технологиям.