На охрану окружающей среды в Смоленской области в 2025 году потратили 4,4 млрд рублей

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Затраты выросли на 20,5 процента по сравнению с 2024 годом. Больше половины суммы (56,9 процента) направили на обращение с отходами, 31,3 процента — на очистку сточных вод, 4 процента — на охрану воздуха и борьбу с изменением климата. На защиту лесов потратили более 40 миллионов рублей.

5 июня в России отмечают День эколога. В 2026 году праздник посвящён проблемам изменения климата.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области построят логистический комплекс Ozon за 6 миллиардов рублей. Площадь склада превысит 80 тысяч квадратных метров, обработка — свыше 350 тысяч заказов в сутки. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2027 года. Свои товары через платформу продают больше 2,5 тысячи местных предпринимателей. Их оборот превысил 22 миллиарда рублей.