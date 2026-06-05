В Смоленске почти 3 тысячи компаний торгуют с Беларусью — итоги сессии на ПМЭФ

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме прошла дискуссия «Союзное государство: время быть первыми». Участники обсудили интеграцию на 2027–2029 годы, совместные промышленные проекты и снятие торговых барьеров.

В этом году 12 смоленских предприятий представили свои разработки на выставках в Беларуси: «Белагро», ТИБО и «ПродЭкспо. Минск». Бизнес-миссия из Беларуси в сфере туризма помогла 71 смоленской компании найти партнёров. В каталоге Центра внешнеэкономической деятельности уже 148 смоленских и 106 белорусских компаний.

Среди ключевых инвестпроектов — сервисный центр МАЗ в Кардымовском округе, мясоперерабатывающий комплекс в индустриальном парке «Феникс», сборка мотоциклов «Минск» на Вяземском машиностроительном заводе, логистический комплекс для молочной продукции в Смоленском округе и производство очистных сооружений в индустриальном парке «Сафоново». Также прорабатывается участие белорусских предприятий в строительстве второй очереди Смоленской АЭС. Для поддержки проектов созданы особая экономическая зона «Стабна» и индустриальный парк «Сафоново».

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на охрану окружающей среды в Смоленской области в 2025 году потратили 4,4 миллиарда рублей — на 20,5 процента больше, чем годом ранее.