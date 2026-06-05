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НовостиОбщество5 июня 2026 6:01

Завод по производству очистных сооружений построят в Сафонове

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Василий Анохин и управляющий компанией «СВС» Денис Подберезко подписали соглашение о строительстве в индустриальном парке «Сафоново» завода по производству очистных сооружений для сточных вод и сборных железобетонных изделий. Проект создаст 355 рабочих мест. «СВС» — смоленская компания, которая уже производит строительные изделия из бетона, цемента и искусственного камня.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что прокуратура добилась выплаты 7,2 миллиона рублей участникам СВО в Смоленской области. Проверка показала, что 12 контрактникам недоплатили единовременные выплаты. После вмешательства права военнослужащих восстановили. Деньги перечислили в полном объёме.