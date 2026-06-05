В Рославльском округе построят зерноперерабатывающий комплекс

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На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве сельскохозяйственного комплекса на территории Рославльского муниципального округа. Инвестор — ООО «Брянская мясная компания» (входит в группу «Мираторг»). Мощность объекта составит 800 тонн зерна в сутки. Зерно будет проходить полный цикл обработки: лабораторный контроль, первичную подработку, сушку и сортировку по ГОСТ. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Сафонове построят завод по производству очистных сооружений за 908,5 миллиона рублей. Проект создаст 355 рабочих мест. Соглашение подписали на ПМЭФ. Инвестор — смоленская компания «СВС», которая уже производит строительные изделия из бетона и искусственного камня. Завод разместится в индустриальном парке «Сафоново».