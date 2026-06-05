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НовостиОбщество5 июня 2026 10:37

Количество случаев травмирования на Московской железной дороге в Смоленской области снизилось на 16,7% за январь-май

Кира ФИЛИППОВА
Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На Московской железной дороге в границах Смоленской области с января по май 2026 года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2026 году - 5 человек, за тот же период 2025 года – 6).

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Для повышения культуры безопасности граждан железнодорожники ведут активную информационно-профилактическую работу в учебных заведениях. Регулярно организуются совместные рейды с транспортной полицией.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути.