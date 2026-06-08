В Ленинском районе Смоленска утром 8 июня пройдут сплошные проверки водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции устроят рейд, чтобы выявить пьяных за рулём и пресечь другие нарушения, сообщает УМВД России по Смоленской области. Патрульные машины оснащены видеокамерами.

Стражи порядка напоминают об ответственности за нарушения: за первое грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное — уголовная ответственность. О пьяных водителях можно сообщить по телефону 8 (4812) 77-66-97 или ближайшему наряду ДПС.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленск с 26 по 28 июня станет федеральной площадкой празднования Дня молодёжи России. В областном центре развернутся тематические зоны, выступят дизайнеры и хедлайнер Swanky Tunes. Вход бесплатный, но нужна регистрация. Праздник также пройдёт в Вязьме, Сафонове, Ярцеве и Рославле.