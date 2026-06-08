Смоленский губернатор Василий Анохин подвёл итоги недели

Фото: Правительство Смоленской области.

В День защиты детей в Смоленске открыли Центр развития настольного тенниса, сообщил глава региона. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и соответствует высоким стандартам, в том числе для маломобильных граждан. В Новодугинском округе заработал стрелковый комплекс «Легион» с тремя типами галерей и модулями для проживания спортсменов. Там уже прошёл Кубок губернатора.

На полях ПМЭФ Смоленская область заключила соглашения о сотрудничестве с «Роскосмосом», Ozon, «Роснефтью», «Яндексом» и белорусскими машиностроителями. Общий объём инвестиций превысил 13 миллиардов рублей.

Также на форуме обсудили интеграцию с Беларусью. На областном форуме «Единой России» подвели итоги и наметили планы новой Народной программы на пять лет. Приоритеты — поддержка участников СВО, соцсфера, здравоохранение, образование, молодёжная и семейная политика, сельское хозяйство, промышленность и инфраструктура. Предложения принимают на сайте естьрезультат.рф.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в мессенджере МАКС запустили единый чат-бот Смоленской области. Он объединяет разделы о семье, транспорте, ЖКХ, здоровье, образовании, культуре и бизнесе. Через него можно записаться в МФЦ, вызвать врача, отследить транспорт и купить билеты. Для участников СВО работает чат-бот «ZаДобро Смоленск» с личным куратором. Приложение не требует авторизации.Губернатор Василий Анохин подвёл итоги недели: открытие Центра настольного тенниса, стрелкового комплекса и соглашения на 13 миллиардов рублей на ПМЭФ

В День защиты детей в Смоленске открыли Центр развития настольного тенниса, сообщил глава региона. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и соответствует высоким стандартам, в том числе для маломобильных граждан. В Новодугинском округе заработал стрелковый комплекс «Легион» с тремя типами галерей и модулями для проживания спортсменов. Там уже прошёл Кубок губернатора.

На полях ПМЭФ Смоленская область заключила соглашения о сотрудничестве с «Роскосмосом», Ozon, «Роснефтью», «Яндексом» и белорусскими машиностроителями. Общий объём инвестиций превысил 13 миллиардов рублей.

Также на форуме обсудили интеграцию с Беларусью. На областном форуме «Единой России» подвели итоги и наметили планы новой Народной программы на пять лет. Приоритеты — поддержка участников СВО, соцсфера, здравоохранение, образование, молодёжная и семейная политика, сельское хозяйство, промышленность и инфраструктура. Предложения принимают на сайте естьрезультат.рф.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в мессенджере МАКС запустили единый чат-бот Смоленской области. Он объединяет разделы о семье, транспорте, ЖКХ, здоровье, образовании, культуре и бизнесе. Через него можно записаться в МФЦ, вызвать врача, отследить транспорт и купить билеты. Для участников СВО работает чат-бот «ZаДобро Смоленск» с личным куратором. Приложение не требует авторизации.