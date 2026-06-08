Фото: Администрация г. Смоленска.

В День защиты детей в Смоленске прошли праздничные мероприятия на разных площадках города. В эту субботу, 6 июня, для ребят открылась развлекательно-образовательная площадка у кинотеатра «Современник». Она будет работать всё лето по пятницам и субботам при участии учреждений дополнительного образования.

Подписаны соглашения с УМВД и Росгвардией о создании профильных кадетских классов с правоохранительным уклоном. Также подписан договор с ректором Смоленского института искусств — в трёх школах откроются профильные группы по музыке, театру, хореографии и художественному творчеству, где будут преподавать вузовские педагоги.

Продолжается строительство семейного ФОК «Термолэнд-Дельфин» на улице Кутузова. Техническая готовность превысила 13 процентов. Новый управляющий «Смоленской генерации» Денис Гаврилов обсудил с мэром подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, ремонт сетей и соблюдение требований к производству работ.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что губернатор Василий Анохин подвёл итоги недели: открытие Центра настольного тенниса, стрелкового комплекса «Легион» и соглашения на 13 миллиардов рублей на ПМЭФ. Также на форуме обсудили интеграцию с Беларусью и наметили планы новой Народной программы. Предложения принимают на сайте естьрезультат.рф.Мэр Смоленска Александр Новиков подвёл итоги недели: новые кадетские классы, профильные группы в школах и стройка «Термолэнд-Дельфина»

В День защиты детей в Смоленске прошли праздничные мероприятия на разных площадках города, сообщил глава города. В эту субботу, 6 июня, для ребят открылась развлекательно-образовательная площадка у кинотеатра «Современник». Она будет работать всё лето по пятницам и субботам при участии учреждений дополнительного образования.

Подписаны соглашения с УМВД и Росгвардией о создании профильных кадетских классов с правоохранительным уклоном. Также подписан договор с ректором Смоленского института искусств — в трёх школах откроются профильные группы по музыке, театру, хореографии и художественному творчеству, где будут преподавать вузовские педагоги.

Продолжается строительство семейного ФОК «Термолэнд-Дельфин» на улице Кутузова. Техническая готовность превысила 13 процентов. Новый управляющий «Смоленской генерации» Денис Гаврилов обсудил с мэром подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, ремонт сетей и соблюдение требований к производству работ.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что губернатор Василий Анохин подвёл итоги недели: открытие Центра настольного тенниса, стрелкового комплекса «Легион» и соглашения на 13 миллиардов рублей на ПМЭФ. Также на форуме обсудили интеграцию с Беларусью и наметили планы новой Народной программы. Предложения принимают на сайте естьрезультат.рф.