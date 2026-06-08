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НовостиОбщество8 июня 2026 9:13

Зампрокурора Смоленской области проведёт приём граждан 30 июня

Источник:kp.ru

Дмитрий Тольский ответит на вопросы о соблюдении уголовно-процессуального законодательства, сообщает прокуратура Смоленской области. Приём начнётся в 15:00 по адресу: Смоленск, улица Багратиона, 4. Также возможен формат видеоконференцсвязи.

Записаться можно по телефонам: 8 (4812) 35-33-81 (прокуратура Смоленского района) и 8 (4812) 30-76-50 (прокуратура области). При себе нужно иметь удостоверение личности.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что новый вредонос Drama RAT крадёт данные и блокирует телефоны смолян. Вирус маскируется под файлы «Декларация» и «Счёт на оплату». Он просит доступ к Службе специальных возможностей, после чего перехватывает пароли и может заблокировать устройство владельца. Специалисты советуют не устанавливать подозрительные приложения.