СмолГУ приглашает абитуриентов на главный летний День открытых дверей 14 июня

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 12:00 на площадке перед главным корпусом (ул. Пржевальского, 4) гостей ждут ректор Михаил Артеменков и ответсекретарь приёмной комиссии Алёна Тарасевич, сообщает Смоленский государственный университет. В программе: правила поступления, подача документов, консультации деканов, интерактивные площадки факультетов и концерт творческих коллективов.

Мероприятие для одиннадцатиклассников, выпускников колледжей, девятиклассников и их родителей. При плохой погоде — в холле концертного зала. Телефон приёмной комиссии: 8-910-728-94-48.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что зампрокурора области проведёт приём граждан 30 июня в прокуратуре Смоленского района по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства. Запись по телефонам 35-33-81 и 30-76-50. При себе нужно иметь удостоверение личности.