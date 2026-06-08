В Смоленске 9 июня отключат холодную воду на пяти улицах и переулке Марины Расковой

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 9 до 21 часа без холодной воды останутся жители нескольких улиц и переулка, сообщает «Горводоканал». Воду отключат для переключения потребителей на новую водопроводную линию.

Под отключение попадают: улица Марины Расковой (дом 7, детский сад №78 «Исток» по адресу 9а, а также дома 8–24), переулок Марины Расковой (дома 1–39 и 2–40), улица Смены (дома 1–25, 4 и 6), улица Зои Космодемьянской (дома 7–43а и 48/5–72), улица Николаева (дома 74а и 74в).

Подвоз воды организуют по заявкам. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.