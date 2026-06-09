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НовостиОбщество9 июня 2026 4:25

МФЦ Смоленской области признали одними из лучших в России по итогам I кв. 2026 года

Сеть региона включает 28 филиалов и 55 отделений, где предоставляют 854 вида услуг.
Источник:kp.ru
Фото: Правительство СО.

Фото: Правительство СО.

Рейтинг Министерства экономического развития РФ отнёс работу смоленских офисов «Мои документы» к группе высокой эффективности Оценку составили на основе 20 параметров, включая перечень услуг, доступность информации, предварительную запись, качество обслуживания и отзывы посетителей.

Сегодня сеть МФЦ региона включает 28 филиалов и 55 отделений, где предоставляют 854 вида услуг. Доступ к госуслугам по принципу «одного окна» имеют почти 97 процентов жителей.

Ранее "КП" писала,что СмолГУ приглашает абитуриентов на главный летний День открытых дверей 14 июня (подробнее).