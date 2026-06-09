Как в Смоленске отметят День молодёжи: концерты, модные показы и фестиваль электронной музыки

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году Смоленск получил статус Молодёжной столицы России. Праздничные мероприятия продлятся три дня — с 26 по 28 июня при поддержке Росмолодёжи и в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Программа включает четыре направления: «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость».

Главная площадка «Молодость» развернётся на площади Ленина. Там состоятся концерты, торжественные церемонии, вручение паспортов и «Выпускной 2026». Молодые художники распишут белую фигуру коня (фотозона «Конь-огонь»). Перед Правительством области откроется VK-площадка, а на аллее от Смоленск-отеля до драмтеатра — профориентационная зона образовательных учреждений.

У Громовой башни и в сквере Памяти Героев заработает пространство «Гордость» с встречами участников СВО, спасателей и спортсменов. На улице Конёнкова пройдёт показ «Модный код России» — более 20 дизайнеров и смоленские бренды. Там же состоится парад общественных и образовательных организаций. На Коммунистической улице развернут выставку спецтехники местного производства.

В КВЦ имени Тенишевых запланированы лекторий общества «Знание», проект «Сделано молодыми» (локальные бренды молодых предпринимателей), молодёжный гастрофестиваль и медиа-шатёр. На парковке у Ленина откроется площадка Движения Первых.

На Массовом поле — семейная зона с аниматорами, гастрофестиваль и выступления детских блогеров. В саду имени Глинки — площадка от Сбера, на улице Глинки — «Улица спорта». Также будут работать зоны платформы «Россия – страна возможностей», Олимпийского комитета и ярмарка добра, где каждый передаст помощь бойцам СВО.

27 июня в Свято-Успенском кафедральном соборе пройдёт молодёжная Божественная литургия, затем — церемонии вручения паспортов (проект Движения Первых «Мы — граждане России!») и награждение лучших выпускников. Кульминацией станет концерт звёзд эстрады.

Завершится праздник 28 июня фестивалем электронной музыки с хедлайнерами — смоленским дуэтом Swanky Tunes. Вход бесплатный, но требуется регистрация в чат-боте МАКС: max.ru/youthday_bot.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что работающие родители с двумя детьми в Смоленской области могут получить новую ежегодную выплату. С 1 июня вступил в силу федеральный закон. Получить деньги могут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 26 334 рубля на человека. Заявление подают до 1 октября через Соцфонд, МФЦ или «Госуслуги». В регионе живут более 85 тысяч семей с детьми, из них 8,6 тысячи — многодетные.