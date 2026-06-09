Итоги городской планерки в Смоленске: замена окон, ремонт дорог и борьба с граффити

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Глава города Александр Новиков на общегородской планерке подвёл итоги работы служб за выходные и поставил новые задачи.

По замене окон, разбитых при субботней атаке беспилотника, ответственные службы работали все выходные, но жалобы ещё поступают. Новиков поручил управляющим компаниям самим менять стеклопакеты, а жителям — обращаться именно в УК. Вместе с Госжилинспекцией будут контролировать ход работ.

Проверка исполнения прежних поручений показала: на проспекте Гагарина люки до сих пор не подняты до уровня дороги, хотя мэр давал такое указание ранее. Он потребовал от «Горводоканала» исправить это за неделю — от площади Победы до развилки Досуговского и Киевского шоссе.

Также Новиков раскритиковал работу с граффити: фасады до сих пор в неудовлетворительном состоянии. Территориальным управлениям поручено усилить взаимодействие с УК и собственниками зданий с ежедневным отчётом мэру.

Итогом по прошлой планерке стал доклад управления ЖКХ по ордерам на раскопки. Новиков констатировал: «не закрытых ордеров очень много». До конца июня каждый из них нужно закрыть с полным восстановлением благоустройства — заасфальтировать всю полосу проезжей части и восстановить газоны.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что работающие родители с двумя детьми в Смоленской области могут получить новую ежегодную выплату до 1 октября. Она положена семьям, чей среднедушевой доход не превышает 26 334 рубля на человека. Заявление подают через Соцфонд, МФЦ или «Госуслуги». В регионе живут более 85 тысяч семей с детьми.