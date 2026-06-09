В Смоленске за неделю скорая 605 раз выезжала на высокое давление

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бригады скорой медицинской помощи Смоленской области за прошедшую неделю выполнили 3609 выездов к пациентам, сообщает региональная служба скорой помощи. Из них 480 — к детям, 1470 человек доставили в больницы.

Чаще всего медики выезжали на повышение артериального давления — 605 раз. На ОРВИ — 130 вызовов, из них 92 к детям. Зафиксировано 28 вызовов на инфаркты, 135 — на инсульты, 53 — на ДТП, 25 — на отравления, 9 — на пожары. Ещё 123 раза скорая выезжала к пациентам в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на планерке в мэрии подвели итоги: УК займутся окнами после атаки БПЛА, люки поднимут за неделю, граффити будут красить ежедневно. Мэр потребовал закрыть все ордера на раскопки с восстановлением асфальта и газонов. Также стало известно, как в Смоленске отметят День молодёжи: с 26 по 28 июня на разных площадках пройдут концерты и фестиваль с хедлайнерами Swanky Tunes. Вход бесплатный, но нужна регистрация.