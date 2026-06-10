Более 7 км бесстыкового пути уложат железнодорожники на участке Куприно – Ракитная в Смоленской области

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Смоленской области начался капитальный ремонт пути на участке Куприно – Ракитная., в ходе которого будет уложено 7,7 км бесстыкового пути. Это позволит обеспечить плавность хода поездов, снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы и техника – 10 тыс. кубометров щебня, 10 пар рельсовых плетей длиной 800 метров каждая, а также 7,7 км рельсошпальной решетки.

Работы будут проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки. Для производства работ будут задействованы более 100 железнодорожников и 12 комплексов путевых машин.