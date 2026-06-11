Сельское хозяйство Смоленской области выросло до 170 млрд руб.

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельское хозяйство Смоленской области выросло до 170 миллиардов рублей при поддержке федерального бюджета. Объём господдержки АПК по итогам 2025 года превысил 2,4 миллиарда рублей. Посевные площади достигли 405 тысяч гектаров, увеличиваясь в среднем на 30 тысяч гектаров в год. Сбор зерна вырос на 7 процентов, картофеля — почти на 15, рапса — на 60. Производство яиц увеличилось на 12 процентов, молока — на 5. Регион полностью обеспечивает себя яйцом, зерном и мясом.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут высоко оценила достижения области: рост АПК составил 4,7 процента. Смоленская область стала первой в стране, кто начал программу по обеспечению жильём преподавателей сельхозакадемии. В планах — 28 инвестиционных проектов на 38 миллиардов рублей, среди которых расширение тепличного комплекса, строительство животноводческого комплекса в Гагаринском округе и крупнейшего в России комбикормового завода в Вяземском округе.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область стала первой в России по обеспечению жильём преподавателей сельхозакадемии по программе «Кадры в АПК».