В Смоленске 11 июня отключат холодную воду на двух улицах в центре

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 9 до 21 часа без воды останутся жители дома №6 на улице Маршала Жукова, а также нескольких домов на улице Коммунистической (15/2, 17, 17а, 17а к.1, 21, 22), сообщает «Горводоканал».

Подвоз организуют по заявкам. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область стала первой в России по обеспечению жильём преподавателей сельхозакадемии по программе «Кадры в АПК». Ключи получили 56 семей. На встрече с министром сельского хозяйства Оксаной Лут новосёлам вручили документы ещё на 10 квартир. В итоге 85 процентов профессорско-преподавательского состава обеспечены жильём.