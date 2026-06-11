Число укушенных клещами в Смоленской области за неделю выросло на треть

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С начала года в больницы обратились 715 пострадавших, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области. За последнюю неделю зафиксировали 135 новых случаев — рост на 30 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Из них 34 ребёнка.

Из 203 исследованных клещей в 41 нашли возбудителя болезни Лайма, в пяти — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза, в одном — возбудителя моноцитарного эрлихиоза.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что более 15 тысяч семей в Смоленской области получают субсидии на оплату ЖКУ. Средний размер выплаты — 3239 рублей. Всего соцподдержку по оплате жилья и коммунальных услуг получают около 187 тысяч жителей. Среднемесячная выплата на человека — 1012 рублей.