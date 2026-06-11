В ДТП в Гагаринском округе пострадали 19-летний и 10-летний пассажиры иномарки

Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области.

10 июня в деревне Ивашково 20-летняя женщина на ВАЗ-2115 не уступила дорогу Volkswagen Polo под управлением 40-летнего мужчины, сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области. В результате столкновения пострадали 19-летний и 10-летний пассажиры иномарки — их госпитализировали.

За сутки инспекторы ДПС выявили 229 нарушений, из них 2 водителя перевозили детей без удерживающих устройств и 8 человек не пропустили пешеходов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что число укушенных клещами в Смоленской области за неделю выросло на треть. С начала года пострадали 715 человек, за последнюю неделю — 135, из них 34 ребёнка. В 41 из 203 исследованных клещей нашли возбудителя болезни Лайма. Специалисты напоминают о необходимости защиты и своевременного обращения к врачу.