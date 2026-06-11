Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране

Фото: smolensk.er.ru.

В работе форума приняла участие делегация Смоленской области во главе с Губернатором Василием Анохиным и секретарём регионального отделения «Единой России», председателем областной Думы Игорем Ляховым.

Смоляне участвовали в работе тематических площадок, а также в пленарном заседании. Как отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин, в регионе за пять лет удалось многое сделать в рамках реализации Народной программы.

«Конечно, работы еще много, и благодаря совместной работе с главами муниципальных образований, активными жителями на местах мы определили приоритеты. В первую очередь, это, конечно, помощь нашим бойцам, которые воюют на передовой. Мы одними из первых из всех регионов сформировали обширный пакет мер – их уже 58.

Как для наших ребят, которые вернутся с фронта, так и для всех жителей важно качество здравоохранения. В первую очередь, занялись отдалёнными населёнными пунктами: построили более 100 фапов, приобрели больше 150 единиц передвижного оборудования, машин. Приняли большую программу по поддержке молодых специалистов, целевиков. По поручению нашего Президента открыли современный онкоцентр, а также ввели большую поликлинику в новом микрорайоне Королёвка в Смоленске.

Фото: smolensk.er.ru.

В центре всей нашей работы – семья, и благодаря поддержке Правительства мы сформировали программу для молодой семьи, для студенческой семьи, для многодетной семьи. Ну и, конечно, для того чтобы молодёжь у нас училась, развивалась, оставалась в регионе, важно заниматься образованием. Мы активно участвуем в программе «Профессионалитет», уже пять кластеров реализовали в ключевых направлениях экономики. Президент одобрил, и в этом году мы начнём строительство кампуса мирового уровня в центре города Смоленска. И всё это вписано в нашу Народную программу», - подчеркнул Василий Анохин.

«Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»: он заложен в основу Народной программы, подчеркнул на пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» старалась сделать всё, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России. Чтобы следовать этим задачам, тем решениям, которые принимались Президентом, мы неоднократно нашу программу расширяли. В целом мы совместными усилиями обеспечили её полное соответствие национальным целям развития», — сказал он.

По его словам, партия работала в максимально широком контакте с Правительством.

«Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию Народной программы. Это важный, хороший результат. Хочу поблагодарить всех, кто этим занимался. Все виды работ были синхронизированы с правительственными программами, обеспечены финансовыми и организационными ресурсами настолько, насколько это было возможно», — подчеркнул Председатель партии.

«Единая Россия» достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь, речь идёт о поддержке разных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов, заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, в числе ключевых мероприятий — расселение аварийного жилого фонда и социальная газификация. В результате почти миллион человек переехал в новые дома, а свыше миллиона домовладений подключили к газовым магистралям.

«Следующий пример — модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения. Это — более 1700 новых школ и 1600 детских садов, 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. И ещё почти 14,5 тысяч капитально отремонтированных объектов (из них 6500 — школы, почти 8 тысяч — медицинские объекты). Регионы получили более 13 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи», — рассказал Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что партия поддержала полную цифровизацию контроля и разрешительной деятельности государства.

«Оптимизированы процедуры получения лицензий и других подобных документов. Работают механизмы досудебного обжалования через «Госуслуги». Цифровой платформой обратной связи пользуются тысячи предпринимателей. Кроме того, «Единая Россия» совместно с бизнес-сообществом и общественными организациями выстроила систему непрерывного парламентского контроля за процессом адаптации предпринимателей к изменениям в налоговом законодательстве, которые вступили в силу в 2026 году», — рассказал он.

Ещё одна важная задача — поддержка креативных индустрий.

«По инициативе «Единой России» сформирована стратегия развития малого и среднего бизнеса в креативной индустрии, принят соответствующий базовый закон. Нужно создать полноценную актуальную систему грантов и льгот, которая позволит работать с крупными заказчиками и промышленностью», — отметил Председатель партии.

Партия законодательно закрепила новые формы занятости: самозанятые и те, кто работают удалённо, получили такие же социальные гарантии, как и обычные сотрудники.,

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов отметил, что в Смоленской области реализации Народной программы содействовали партийные проекты, в том числе, уникальные региональные.

«В регионе успешно функционирует 19 федеральных партийных проектов. Я лично курирую проект «Историческая память». В его рамках на Смоленщине успешно реализуется несколько региональных проектов. Так, при поддержке проекта «Связь поколений» проводим «Вахты памяти» – у нас 83 поисковых отряда, почти 2 000 человек участвуют в поиске. Вахты проходят с участием молодёжи, более 600 детей каждый сезон выходят с нами. Эти дети – это наше будущее. Поэтому патриотическое воспитание молодёжи — важнейшая задача. И в наших программных документах это звучит везде.

Занимаемся поддержкой специальной военной операции. У нас уже три с половиной года работает проект «Всё для фронта». Наши коллеги-однопартийцы не только поддерживают более тридцати точек плетения маскировочных сетей, изготовления окопных свечей, но и сами выезжают на линию боевого соприкосновения, чтобы передать бойцам ценные грузы. По инициативе реготделения «Единой России» у нас создан Центр FPV пилотирования, кадровые военные получают там необходимую практику. Всё это реализуется не на бюджетные деньги, а на пожертвования наших коллег-однопартийцев и неравнодушных граждан.

Считаю, важнейшая задача сегодня — это отстоять нашу Родину, как это сделали предки 81 год назад, и победить», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Зампред Правительства Александр Новак отметил, что Правительство рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнёра в реализации значимых инициатив и задач, поставленных Президентом: за каждым результатом стоит совместная ежедневная работа исполнительной власти и партии.

По его словам, «Единая Россия» вместе с регионами снимает барьеры для бизнеса и ведёт мониторинг эффективности принимаемых мер поддержки.

По инициативе «Единой России» установлен единый статус многодетной семьи, введено удостоверение единого образца. Партия начала системную работу по поддержке жён и матерей участников СВО через «Женское движение Единой России». Под патронажем «Единой России» в регионы поставлено свыше 250 вертолётов санитарной авиации и более 15 тысяч автомобилей скорой помощи. Именно партия подняла вопрос обновления среднего профессионального образования, инициировала программы капремонта колледжей и общежитий, активно участвует в реализации программы «Профессионалитет» и развития передовых инженерных школ.

«Отдельно отмечу программу социальной газификации — она была запущена в 2021 году по инициативе «Единой России» и при поддержке Президента», — сказал Новак.

Он добавил, что «Единая Россия» играет особую роль в возвращении к мирной жизни бойцов СВО — переобучении и использовании их кадрового потенциала.

Процесс сбора предложений в Народную программу продолжается, и партия серьёзно относится к каждому из них, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, после завершения приёма будут обнародованы полные данные, однако уже сейчас понятны основные запросы людей.

Первое место по числу обращений занимает инфраструктура: детские сады, дороги и коммунальные сети. Второе и третье места делят здравоохранение и образование. Жители жалуются на нехватку ФАПов и не всегда качественную работу поликлиник.

По итогам работы шести тематических круглых столов участники форума обобщили предложения для включения в новую Народную программу «Единой России».

На круглом столе «Поколение будущего: новые возможности для молодёжи» предложили законодательно закрепить статус «молодёжная стройка», чтобы студенты могли участвовать в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию. Также прозвучала инициатива обеспечить равный доступ к дополнительному образованию для городов и небольших населённых пунктов. Отдельный блок касался развития инфраструктуры для молодёжи.

На круглом столе «Забота о Героях: всесторонняя поддержка участников СВО и их семей» обобщили инициативы по социальной и трудовой интеграции участников СВО. Среди них: создание образовательной программы для участников СВО «Время мастеров», выделение квартир для инвалидов боевых действий с базовым набором «умного дома», запуск программы бесшовного обмена жильём, открытие в рамках программы Дальневосточного и арктического гектара отдельного направления «Гектар Героя» и другие.

Участники круглого стола «Технологическое лидерство: передовая наука, инновационная промышленность и квалифицированные кадры» отметили, что необходимо увеличивать количество инженерных школ и классов, студенческих конструкторских бюро. Ещё одна инициатива — создание среды для молодых инженеров, в том числе, реальных производств, центров инженерных разработок, новых материалов.

На круглом столе по здравоохранению среди ключевых предложений — введение дополнительных мер поддержки семей в регионах с низкой рождаемостью. Актуальным, по мнению участников, является работа по укреплению независимости страны в сфере обеспечения лекарствами и медицинским оборудованием. Ещё одно важное предложение — создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента.

Также участники круглых столов внесли инициативы по развитию села и АПК, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.

Напомним, в Смоленской области отчетно-программные форумы «Единой России» «Есть результат!» прошли во всех 27 муниципальных округах. Депутат Государственной Думы Артём Туров напомнил о предложениях смолян в сфере культуры и образования.

«Благодаря реализации Народной программы у нас заметны серьёзные изменения в различных направлениях. И, конечно же, и образование, и культура здесь являются одними из центральных.

Участники наших муниципальных форумов говорили о том, что у нас системно изменился подход к системе среднего профессионального образования. Поручения Президента коренным образом изменили инфраструктуру учебных заведений, их оснащение для того, чтобы наши дети учились в комфортных современных условиях, получали современные компетенции.

По направлению культуры жители говорят о приведении в порядок домов культуры. Благодаря Народной программе мы уже привели в порядок по России более двух тысяч таких объектов. Это действительно не просто места, где проходят какие-то мероприятия, это центр настоящей жизни: кружки, молодёжь, создание возможности для получения нового дополнительного образования. И, конечно же, все эти предложения, которые поступили по развитию и образовательных и культурных направлений, должны лечь в новую Народную программу, которую мы сейчас формируем», - подытожил Артём Туров.

Подводя итог обсуждению, Дмитрий Медведев отметил, что задача «Единой России», Правительства и руководителей в регионах — наполнить Народную программу максимально конкретными позициями.

«Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе. Только в этом случае мы добьёмся результата», — заключил Председатель «Единой России».