За пять месяцев в Смоленской области произошло 1444 пожара, погибли 26 человек, включая ребёнка

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года число пожаров сократилось на 8 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Огонь унёс жизни 26 земляков, в том числе одного ребёнка. Ещё 10 человек пострадали. Спасатели спасли 66 жизней, эвакуировали 105 человек.

Чаще всего горели квартиры и частные дома (219 пожаров), хозпостройки (153), неэксплуатируемые строения (117), а также транспортные средства (47). Основные причины: неосторожное обращение с огнём (1097), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (183), неисправные печи и дымоходы (94). Материальный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в ДТП под Гагарином пострадали 19-летний и 10-летний пассажиры иномарки. Женщина на ВАЗ-2115 не уступила дорогу Volkswagen Polo. За сутки инспекторы выявили 229 нарушений, из них 2 водителя перевозили детей без кресел и 8 человек не пропустили пешеходов.