Росмолодёжь объяснила, зачем регистрироваться на День молодёжи в Смоленске

Фото из архива Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздник пройдёт в областном центре с 26 по 28 июня. Регистрация нужна не для ограничения доступа, а для удобства участников: через неё можно получить полную программу, узнать о спецактивностях и отслеживать мероприятия.

Зарегистрироваться можно двумя способами: на сайте деньмолодёжи.рф или через чат-бот МАКС в мессенджере. В боте уже добавили разделы с основными площадками в каждом городе.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за пять месяцев в Смоленской области произошло 1444 пожара, погибли 26 человек, включая ребёнка. Основные причины: неосторожное обращение с огнём и неисправная электропроводка. Спасатели эвакуировали 105 человек и спасли 66 жизней. Материальный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.