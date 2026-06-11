Полгода без процентов: кредитная карта ПСБ поможет благоустроить дачу и обновить гардероб

Фото: ПАО “Банк ПСБ”.

Летом хочется успеть сделать многое: закончить ремонт, съездить в отпуск, благоустроить дачный участок, обновить гардероб. Заранее составленный финансовый план облегчит задачу, а если денег все равно не хватает – выручит кредитная карта ПСБ «180 дней без %»*.

Она работает по принципу «занять у лучшего друга»: позволяет оплачивать покупки прямо сейчас, а деньги можно вернуть в течение 6 месяцев и без процентов. Чтобы пользоваться средствами банка бесплатно, достаточно вовремя вносить минимальный платеж по кредитной карте. В ПСБ он составляет всего 3% от суммы задолженности.

Простой пример: если вы купили стройматериалов на 50 тысяч рублей, ваш ежемесячный платеж составит 1500 рублей. Это позволит и сохранить льготный период, и уменьшить долг. А также подтвердить платежеспособность держателя карты и спокойно закрыть заём к концу осени.

«Конечно, если погашать задолженность суммами чуть больше минимальных, баланс восстановится еще быстрее. Кредитная карта выручает, как резерв, подушка безопасности даже в непредвиденных случаях, когда не у кого занять до зарплаты. Она может просто лежать в кошельке «на всякий случай», обеспечивая финансовую уверенность в любой ситуации. Кстати, часть потраченных сумм можно вернуть в виде кешбэка, который переводится в рубли по выгодному курсу 1 к 1», – прокомментировала Жанна Дворецкая, директор ПСБ в Смоленской области.

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Почему кредитная карта — это удобно?

- Выпуск и обслуживание карты абсолютно бесплатные.

- Карту проще оформить, чем кредит, процедура занимает всего несколько минут. Никаких справок и бумаг не потребуется, нужен только паспорт, а курьер бесплатно ее доставит, куда вам удобно;

- если не успели пополнить кредитку и превысили льготный период, банк начислит проценты только на потраченную сумму, а не на весь кредитный лимит;

- ПСБ выпускает карты платежных систем «Мир» и Mastercard, обе полноценно работают на территории России. Снятие наличных по ним происходит без комиссии. А в первый год использования бесплатным будет и обслуживание;

- кредитку можно бесплатно пополнять на сумму до 150 000 рублей с карты другого банка через мобильное приложение или интернет-банк.

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*Кредитная карта «180 дней без %». Льготный период кредитования – 180 дней, начиная с даты, следующей за датой образования первой задолженности, полная стоимость кредита – 59,467%, ставка – 59,99% годовых, кредитный лимит от 10 тыс. до 1 млн Р, обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж – 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 20 000 P/мес., 1% при покупках по карте от 20 000 P/мес. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке). СМС-информирование 1 месяц 0 Р, далее 199 P/мес. Условия действительны для карт, выданных в период с 12.11.2025 г. Банк вправе отказать в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин. Не является публичной офертой. Подробная информация — на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. Реклама. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия № 3251 от 01.04.2025 г.

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