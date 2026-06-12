Программа долгосрочных сбережений - для тех, кто заботится о будущем

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Программа долгосрочных сбережений от ПСБ (ПДС) — это накопительный продукт, который позволяет сформировать капитал без крупных единовременных вложений. При этом ваш доход формируется не только за счет инвестиционного дохода, но и благодаря софинансированию от государства* и получению вычетов от налоговой. Программа подходит для накоплений на разные жизненные цели: образование детей, финансовую подушку или приумножение пенсии.

Принцип работы программы простой: клиент оформляет договор и перечисляет взносы на счет ПДС в любое удобное время. Формула софинансирования от государства в программе зависит от размера взносов за год и среднегодового дохода клиента. Если ежемесячный заработок не более 80 тысяч рублей, то при взносе участника в 36 тысяч рублей в год, государство начислит на счет ПДС еще 36 000 рублей. Кроме того, вам будет доступен ежегодный налоговый вычет в размере 13% от суммы собственных взносов** (лимит вычета - 400 000 рублей, возврат на карту - до 52 000 рублей) и инвестиционный доход***. Таким образом, годовой прирост сбережений по программе может составить более 100%.

В программе могут участвовать как клиенты с уже имеющимися накоплениями, так и те, кто только планирует сформировать капитал. Открыть счет можно не только для себя, но и для близких.

«Студентам программа поможет в достижении финансовой независимости, старшему поколению обеспечит дополнительный доход и станет хорошей прибавкой к пенсии, а молодым семьям позволит накопить на оплату образования своих детей. Программа долгосрочных сбережений дает возможность накопить личный капитал, пользуясь налоговыми стимулами и софинансированием государства, обеспечить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Она не требует больших единовременных вложений – и это её несомненное преимущество. Взносы можно делать, когда удобно», – прокомментировала Жанна Дворецкая, директор ПСБ в Смоленской области.

Для тех клиентов, кто хочет подготовиться к будущей пенсии, есть особые условия. При относительно небольших сроках накопления - от 5 лет, появляется возможность получить максимальную выгоду от государства.

Итогом программы долгосрочных сбережений могут быть различные виды выплат, которые клиент также сможет выбрать самостоятельно. Успейте оформить договор до 30 июня и принять участие в розыгрыше 1 миллиона рублей, а также трех призов по 100 тысяч рублей****.

* Для получения софинансирования от государства необходимо вносить от 2000 рублей по итогам года. Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

** Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 руб. (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13% -22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024-2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).

*** Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством. Инвестиционный доход начисляется на все взносы, в том числе на средства софинансирования от государства.

**** Акция «ПДС на миллион» проводится НПФ ПСБ в период с 01.04.2026 г. по 30.06.2026 г. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте АО НПФ ПСБ по ссылке https://lk.psbnpf.ru/promo/pds_na_million/

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