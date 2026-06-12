В Смоленске изменились схемы движения шести автобусов

Фото: Администрация г. Смоленска.

С 10 июня у части частных перевозчиков закончились свидетельства на перевозку. На 21 маршрут вышли новые перевозчики по контрактам, сообщает администрация Смоленска. На всех маршрутах действует регулируемый тариф: 37 рублей безналом, 39 наличными. Льготы начнут работать только с 1 января 2027 года.

Схемы движения изменились на шести маршрутах: №35 (Вишенки — Киселёвка), №40 (Железнодорожный вокзал — Соловьиная роща), №21 (Корохоткино — Пригородная), №14Д (Дачная (Шейна,115) — Чаплина), №6 (Областной военкомат — Аркада), №46 (Островского — Киевский переулок). Остальные изменили только расписание. У новых перевозчиков есть время до конца года, чтобы обновить парк, сообщили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на Краснинском шоссе 61-летний водитель автобуса потерял сознание за рулём. Автобус врезался в дерево — пассажирка погибла, девять человек госпитализированы. Ведётся проверка.