В Смоленске ансамбль «Трассера» принял участие во Всероссийской акции у памятника Маргелову

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В честь Дня России и Года единства народов России творческие коллективы со всей страны исполнили песню «За тебя, Родина-мать!». Музыканты ансамбля патриотической песни «Трассера» выступили у бюста генерала армии Василия Маргелова — между улицами Исаковского и Маршала Жукова у Никольских ворот.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске изменились схемы движения шести автобусов из-за смены перевозчиков на 21 маршруте. Тариф — 37 рублей безналом, 39 наличными, льготы заработают с 1 января 2027 года. Также 22 и 23 июня из-за соревнований «Школа безопасности» ограничат движение по улице Промкасса, а до 25 августа продлён запрет проезда по улице Желябова из-за капремонта.