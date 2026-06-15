Льготный эквайринг и бесплатная бизнес-карта: ПСБ поддержит смоленский бизнес

Фото: сгенерировано ИИ.

ПСБ предлагает смоленским предпринимателям льготные условия по эквайрингу в рамках тарифа «Торговля»*. Он представляет собой комплексное расчетно-кассовое обслуживание со встроенными бизнес-инструментами, ИИ-сервисами и рассчитан на представителей малого и микробизнеса, а также торгового ритейла.

Новый тариф будет полезен предпринимателям с высоким объёмом операций через терминал эквайринга: бизнесу из сферы медицинского обслуживания, образования или туризма, владельцам точек общественного питания, небольшого продуктового магазина, химчистки или АЗС. А также тем, кто только открывает магазин или кафе и хочет минимизировать стартовые расходы на эквайринг.

В рамках тарифа комиссия за эквайринг составит 1,4%, а переводы физических лиц на счета ПСБ бесплатны до 500 000 рублей. В пакет включены также до 10 переводов юридическим лицам и ИП. Предложение комбинирует льготные ставки по торговому эквайрингу, удобные условия по операциям и предусматривает выпуск бесплатной классической бизнес карты с кешбеком до 10% на выбранные категории. Для новых клиентов не предусмотрены комиссии и штрафы за неподдержание оборотов по торговому эквайрингу.

Пользователи тарифа могут заказать эквайринговый терминал со встроенным ИИ-сервисом «Катюша». Он проведет пользователя по всем шагам первичной настройки терминала через интуитивно понятный интерфейс, даст пошаговые инструкции и окажет поддержку в режиме реального времени.

Дополнительно предприниматели получают: расширенную онлайн-бухгалтерию с поддержкой любых систем налогообложения, юридические консультации, конструктор сайта, лендинга или интернет-магазина, подбор временного персонала через «Авито» и персонального менеджера для сопровождения.

Кроме того, в пакет включен отдельный набор услуг, ориентированный на личные потребности предпринимателя: помощь по налогам, финансам, бытовые и дорожные консультации, психолог, эксперт по здоровому образу жизни, педагог-наставник для ребенка. Для руководителя предприятия предусмотрена премиальная карта с бесплатным доступом в бизнес-залы аэропортов и другими привилегиями.

*

Тариф действует для клиентов сегмента «малый бизнес» – юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (с 20 мая 2026 г.).

Тариф является акционным для новых клиентов банка. Подключиться можно при открытии расчётного счёта: в отделении, онлайн, с выездом менеджера на дом или в офис. Сниженная ставка по эквайрингу — 1,4% действует при заключении договора на эквайринг до 31 июля 2026 года и фиксируется на весь срок обслуживания и не зависит от оборота бизнеса. В тариф включены до 10 переводов юридическим лицам и ИП включены в пакет, далее — 99 рублей за платёж.

Тариф предусматривает бизнес-карту с бесплатным выпуском, обслуживанием и снятием наличных до 5 млн рублей с комиссией 1% в банкоматах любых банков. Переводы физлицам до 500 тыс. рублей в месяц без комиссии, затем — от 2% до 4% в зависимости от суммы при месячном объёме переводов, а также снятие наличных денежных средств с бизнес-карты до 5 000 000 рублей в день/месяц с комиссией 1%.

Ежемесячный платёж — 1490 рублей. Требования к выручке отсутствуют.

Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ». Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Реклама ПАО «Банк ПСБ». ИНН 7744000912. Универсальная лицензия Банка России №3251.

Реклама ПАО «Банк ПСБ». Токен: 2W5zFHrREZX.