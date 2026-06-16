Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 3:51

Смоляне выбрали бульвар Гагарина главным объектом благоустройства на 2027 год

Источник:kp.ru
Фото: Администрация г. Смоленска.

Фото: Администрация г. Смоленска.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства завершилось 12 июня, сообщает администрация Смоленска. Бульвар Гагарина стал лидером, набрав 11 961 голос. Также жители выбрали концепцию второго этапа благоустройства территории у озера Ключевое — работы там уже начались в этом году.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область может войти в проект высокоскоростной магистрали Москва – Минск. Президент Владимир Путин согласился на предварительную проработку маршрута, который может пройти через регион. Создаётся поезд на 400 км/ч, движение планируют начать в 2028–2029 годах.