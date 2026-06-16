Смоляне выбрали бульвар Гагарина главным объектом благоустройства на 2027 год

Фото: Администрация г. Смоленска.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства завершилось 12 июня, сообщает администрация Смоленска. Бульвар Гагарина стал лидером, набрав 11 961 голос. Также жители выбрали концепцию второго этапа благоустройства территории у озера Ключевое — работы там уже начались в этом году.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область может войти в проект высокоскоростной магистрали Москва – Минск. Президент Владимир Путин согласился на предварительную проработку маршрута, который может пройти через регион. Создаётся поезд на 400 км/ч, движение планируют начать в 2028–2029 годах.