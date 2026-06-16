Смоленские предприниматели могут арендовать помещения за 1 рубль на время ремонта

Фото: Правительство СО.

С 2026 года для объектов муниципальной собственности, требующих капремонта или реконструкции, действует льготная ставка аренды — 1 рубль в месяц. После завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию арендатор платит 50 процентов от рыночной стоимости в течение двух лет. Мера позволяет снизить стартовые затраты и направить средства на ремонт и новые проекты.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область вошла в тройку лидеров ЦФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности. За пять лет число проверок сократилось почти на 80 процентов. Вместо традиционных проверок применяют профилактические визиты с консультациями для предпринимателей. Регион поднялся на 20 позиций в рейтинге по сравнению с 2024 годом.